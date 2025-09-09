Regierung verfuhr im Vorjahr 47.000 Liter Sprit

Null fossile Brennstoffe verbraucht

Der zweite Platz geht an Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP), was unter anderem mit deren von Linz doch etwas entfernten Wohnort im Mondseeland zu erklären ist. Da hat es der Linzer Peter Binder (SPÖ) leichter: Der Dritte Landtagspräsident verbrauchte mit 2448 Litern den wenigsten Sprit – abgesehen von Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Der Grünen-Chef ist das einzige Regierungsmitglied, das bereits 2024 mit einem vollelektrischen Dienstwagen unterwegs war und somit gar keine fossilen Brennstoffe verbrauchte.