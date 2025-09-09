Sorge vor Brücken-Chaos: „Haben eine Notsituation“

Zehn nach zwölf“, ist es für Landesrat Martin Winkler (SPÖ) bei den Plänen für den Bau der neuen Donaubrücke in Mauthausen. „Die schwarz-blaue Landesregierung und allen voran Verkehrslandesrat Günther Steinkellner müssen rasch in die Gänge kommen. Das Problem ist jetzt schon dramatisch. Wir steuern auf eine Totalsperre der alten Brücke hin. Umso wichtiger ist, dass Steinkellner einen Überbrückungsplan jetzt schon erstellt, nicht erst in zwei Jahren. Es braucht klare Ausweichrouten auf der Straße und den möglichen Einsatz zusätzlicher Donaufähren während der Sperre.“