E-Biker (65) stürzte sieben Meter in den Tod

Trauriges Ende einer nächtlichen Suchaktion in Bad Ischl: Ein vermisster E-Biker wurde nur noch tot aufgefunden. Er dürfte laut ersten Ermittlungen bei einer nachmittäglichen Tour vom Weg abgekommen und sieben Meter abgestürzt sein.
Angehörige hatten Alarm geschlagen, als der 65-Jährige sich am Abend nicht gemeldet hatte. Er war mit seinem Elektrofahrrad in Altausee aufgebrochen und wollte auf die Rettenbachalm in Bad Ischl fahren. Kam dort aber nie an.
Gegen 23.30 Uhr gefunden
Polizei, Feuerwehr und Bergrettung rückten in Bad Ischl mit Hunden aus und gingen die vermutete Strecke ab. Gegen 23.30 Uhr dann die Entdeckung: Der Vermisste und sein E-Bike wurden entdeckt. Er lag etwa sieben Meter unterhalb des Weges. Ob der 65-Jährige durch den Absturz tödliche Verletzungen erlitten hatte oder wegen einer akuten Erkrankung vom Weg abgekommen war, ist noch unklar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.