In der Nacht gefunden

E-Biker (65) stürzte sieben Meter in den Tod

Oberösterreich
09.09.2025 06:38
Bei einer Bergtour stürzte ein 65-Jähriger in den Tod. (Symbolbild)
Bei einer Bergtour stürzte ein 65-Jähriger in den Tod. (Symbolbild)

Trauriges Ende einer nächtlichen Suchaktion in Bad Ischl: Ein vermisster E-Biker wurde nur noch tot aufgefunden. Er dürfte laut ersten Ermittlungen bei einer nachmittäglichen Tour vom Weg abgekommen und sieben Meter abgestürzt sein.

Angehörige hatten Alarm geschlagen, als der 65-Jährige sich am Abend nicht gemeldet hatte. Er war mit seinem Elektrofahrrad in Altausee aufgebrochen und wollte auf die Rettenbachalm in Bad Ischl fahren. Kam dort aber nie an.

Gegen 23.30 Uhr gefunden
Polizei, Feuerwehr und Bergrettung rückten in Bad Ischl mit Hunden aus und gingen die vermutete Strecke ab. Gegen 23.30 Uhr dann die Entdeckung: Der Vermisste und sein E-Bike wurden entdeckt. Er lag etwa sieben Meter unterhalb des Weges. Ob der 65-Jährige durch den Absturz tödliche Verletzungen erlitten hatte oder wegen einer akuten Erkrankung vom Weg abgekommen war, ist noch unklar.

Oberösterreich

