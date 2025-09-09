E-Biker (65) stürzte sieben Meter in den Tod

Gegen 23.30 Uhr gefunden

Polizei, Feuerwehr und Bergrettung rückten in Bad Ischl mit Hunden aus und gingen die vermutete Strecke ab. Gegen 23.30 Uhr dann die Entdeckung: Der Vermisste und sein E-Bike wurden entdeckt. Er lag etwa sieben Meter unterhalb des Weges. Ob der 65-Jährige durch den Absturz tödliche Verletzungen erlitten hatte oder wegen einer akuten Erkrankung vom Weg abgekommen war, ist noch unklar.