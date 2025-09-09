Lenker hatte fremden Urin „zur Sicherheit“ mit

Mit einem mitgeführten Urinbeutel hat ein Autofahrer aus dem Innviertel einen Drogentest umgehen wollen. Der 40-Jährige hatte bei einer Kontrolle in Salzburg einem Urintest zugestimmt, mit dem eine Beeinträchtigung durch Drogen festgestellt werden sollte. Beim Test bemerkten die Polizisten aber einen Beutel mit fremdem Urin in der Hose des Mannes. Daraufhin wurde ein Speicheltest durchgeführt, der eine Beeinträchtigung durch Cannabis und Kokain aufwies.