Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Innviertler auf Drogen

Lenker hatte fremden Urin „zur Sicherheit“ mit

Oberösterreich
09.09.2025 15:00
Der Autofahrer wollte mit dem fremden Urin den Drogenkonsum verschleiern
Der Autofahrer wollte mit dem fremden Urin den Drogenkonsum verschleiern(Bild: APA/MARIO TAMA)

Sehr sicher, nicht ertappt zu werden, fühlte sich ein Innviertler, obwohl er unter Drogen am Lenkrad seines Autos saß. Hatte er doch „zur Sicherheit“ fremden und vor allem sauberen Urin mit dabei, um bei einer Kontrolle tricksen zu können. Es hätte auch fast funktioniert.

0 Kommentare

Mit einem mitgeführten Urinbeutel hat ein Autofahrer aus dem Innviertel einen Drogentest umgehen wollen. Der 40-Jährige hatte bei einer Kontrolle in Salzburg einem Urintest zugestimmt, mit dem eine Beeinträchtigung durch Drogen festgestellt werden sollte. Beim Test bemerkten die Polizisten aber einen Beutel mit fremdem Urin in der Hose des Mannes. Daraufhin wurde ein Speicheltest durchgeführt, der eine Beeinträchtigung durch Cannabis und Kokain aufwies.

Kein Alkohol nachweisbar, Drogen erst später
Der Braunauer war der Polizei am Montagvormittag auf der Tauernautobahn wegen seiner riskanten Fahrweise aufgefallen. Sie stoppten ihn bei der Ausfahrt Salzburg-Süd und führten einen Alkotest durch, der negativ ausfiel. Daraufhin wollten sie den Konsum von Drogen überprüfen. Einen Speicheltest lehnte der 40-Jährige zunächst ab, dem Urintest stimmte er aber zu.

Herkunft von Urin unklar
Nachdem die Beamten den Beutel entdeckt hatten, gestand der Braunauer, sich diesen mit fremdem Urin besorgt zu haben, um im Falle einer Kontrolle ein negatives Ergebnis zu erzielen. Von wem er den Beutel erhielt, verriet er nicht. Der Amtsarzt stellte schließlich die Fahruntauglichkeit des Mannes fest, der Führerschein wurde ihm abgenommen, informierte die Polizei am Dienstag.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.800 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
157.884 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.710 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2127 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1859 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1706 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Oberösterreich
Innviertler auf Drogen
Lenker hatte fremden Urin „zur Sicherheit“ mit
Dienstautos im Check
Regierung verfuhr im Vorjahr 47.000 Liter Sprit
Premiere in Linz
Theater in zwei Halbzeiten über Fans und Fußball
Krise bei Airport Linz
Aufsichtsrat beharrt auf Flug nach Frankfurt
Kind geschüttelt
Baby erlitt Gehirnblutung: Milde Strafe für Vater
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf