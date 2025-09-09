„Die unbemannte Raumfahrt geht durch die Decke“

Firmenchef: Öffentliche Investitionen generieren Folgeumsätze

„Wir haben in den Unternehmen ein sehr schnelles Wachstum, aber das österreichische Raumfahrtbudget steigt viel zu langsam“, so Grebner. Aus einem Euro an öffentlichen Geldern generiere seine Branche drei Euro Folgeumsätze und Export. Gerade angesichts der aktuellen Wirtschaftsflaute wünscht sich der Firmenchef daher Investitionen in die Raumfahrt: „Da könnte man viel wettmachen, was derzeit in der Automobilindustrie flöten geht.“