Super-Oldie: „Da schlafen mir ja die Füße ein!“

Er ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Legende: Bereits 1971 bestritt der in Linz wohnhafte Mühlfried Minich sein ersten Motorradrennen, er wurde Staatsmeister und ist auch mit stolzen 87 noch immer fit wie ein Turnschuh. Was er am vergangenen Wochenende beim Oldtimmer Grand Prix in Schwanenstadt eindrucksvoll unter Beweis stellte, als an die 12.000 Fans ihren Helden feierten.

Geburtstag in Rijeka

Dabei hasst Minich nichts mehr als Menschenmassen, zieht sich oft ins Fahrerlager zurück und will vom Rennsporttrubel gar nichts wissen. „Er ist extrem bescheiden“, weiß Topfotograf Manfred Binder, der ihn seit 40 Jahren kennt. Am Montag war das Duo gerade am Ring im kroatischen Rijeka, wo Mühlfried seinen Geburtstag standesgemäß mit seiner 250er Yamaha auf dem Asphalt feierte. Immer mit dabei Mühlfrieds Sohn Siegfried, der ihm als Topfahrer nachfolgte und der mittlerweile den 60er ebenfalls weit überschritten hat.