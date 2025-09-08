Super-Oldie: „Da schlafen mir ja die Füße ein!“

Eine Ikone der Motorradszene feiert am 10. September seinen 87. Geburtstag: Mühlfried Minich, einst Staatsmeister und bis heute noch aktiv im Sattel. Obwohl er zumindest in Schwanenstadt nicht mehr fahren will und sich in Zukunft auf seine Leidenschaft Kart-Rennen spezialisiert.
Er ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Legende: Bereits 1971 bestritt der in Linz wohnhafte Mühlfried Minich sein ersten Motorradrennen, er wurde Staatsmeister und ist auch mit stolzen 87 noch immer fit wie ein Turnschuh. Was er am vergangenen Wochenende beim Oldtimmer Grand Prix in Schwanenstadt eindrucksvoll unter Beweis stellte, als an die 12.000 Fans ihren Helden feierten.
Geburtstag in Rijeka
Dabei hasst Minich nichts mehr als Menschenmassen, zieht sich oft ins Fahrerlager zurück und will vom Rennsporttrubel gar nichts wissen. „Er ist extrem bescheiden“, weiß Topfotograf Manfred Binder, der ihn seit 40 Jahren kennt. Am Montag war das Duo gerade am Ring im kroatischen Rijeka, wo Mühlfried seinen Geburtstag standesgemäß mit seiner 250er Yamaha auf dem Asphalt feierte. Immer mit dabei Mühlfrieds Sohn Siegfried, der ihm als Topfahrer nachfolgte und der mittlerweile den 60er ebenfalls weit überschritten hat.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.