Mühlfried Minich

Super-Oldie: „Da schlafen mir ja die Füße ein!“

Oberösterreich
08.09.2025 18:30
Mühlfried Minich beim Oldtimer Grand Prix in Schwanenstadt.
Mühlfried Minich beim Oldtimer Grand Prix in Schwanenstadt.(Bild: Alois Huemer)

Eine Ikone der Motorradszene feiert am 10. September seinen 87. Geburtstag: Mühlfried Minich, einst Staatsmeister und bis heute noch aktiv im Sattel. Obwohl er zumindest in Schwanenstadt nicht mehr fahren will und sich in Zukunft auf seine Leidenschaft Kart-Rennen spezialisiert.

Er ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Legende: Bereits 1971 bestritt der in Linz wohnhafte Mühlfried Minich sein ersten Motorradrennen, er wurde Staatsmeister und ist auch mit stolzen 87 noch immer fit wie ein Turnschuh. Was er am vergangenen Wochenende beim Oldtimmer Grand Prix in Schwanenstadt eindrucksvoll unter Beweis stellte, als an die 12.000 Fans ihren Helden feierten.
Geburtstag in Rijeka
Dabei hasst Minich nichts mehr als Menschenmassen, zieht sich oft ins Fahrerlager zurück und will vom Rennsporttrubel gar nichts wissen. „Er ist extrem bescheiden“, weiß Topfotograf Manfred Binder, der ihn seit 40 Jahren kennt. Am Montag war das Duo gerade am Ring im kroatischen Rijeka, wo Mühlfried seinen Geburtstag standesgemäß mit seiner 250er Yamaha auf dem Asphalt feierte. Immer mit dabei Mühlfrieds Sohn Siegfried, der ihm als Topfahrer nachfolgte und der mittlerweile den 60er ebenfalls weit überschritten hat.

