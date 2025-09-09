Traktor rutschte über Skipiste: Landwirt verletzt

Schwer verletzt wurde ein junger Bauer bei einem ungewöhnlichen Arbeitsunfall am Grünberg in Gmunden (OÖ): Bei Mäharbeiten auf der alten Skipiste geriet sein Traktor ins Rutschen. Der Landwirt sprang ab, die Zugmaschine schlitterte noch 150 Meter weiter.
Ein 34-jähriger Mann aus Gschwandt führte am Dienstag gegen 11 Uhr Mäharbeiten mit seinem Traktor samt Frontmähwerk auf einem alpinen Gelände am Grünberg in Gmunden durch. Auf einer steilen Wiese der ehemaligen Skipiste geriet der Traktor ins Rutschen, wodurch der 34-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.
Landwirt wurde schwer verletzt
Der Lenker sprang aus dem Traktor, da er befürchtete, das Fahrzeug würde sich überschlagen. Dabei wurde der Landwirt schwer verletzt. Der Traktor schlitterte führerlos noch etwa 150 Meter bis zum Waldrand, wo er zum Stillstand kam. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mittels Tau vom Rettungshubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.