Traktor rutschte über Skipiste: Landwirt verletzt

Landwirt wurde schwer verletzt

Der Lenker sprang aus dem Traktor, da er befürchtete, das Fahrzeug würde sich überschlagen. Dabei wurde der Landwirt schwer verletzt. Der Traktor schlitterte führerlos noch etwa 150 Meter bis zum Waldrand, wo er zum Stillstand kam. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mittels Tau vom Rettungshubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.