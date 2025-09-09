ÖFB-Star kauft sich ein Grundstück am Traunsee

Ein Landgasthaus in seiner Heimatstadt St. Valentin

Dass Schlager sehr an seinen Wurzeln hängt, hat der 27-Jährige schon bewiesen. Im April eröffnete er gemeinsam mit Geschäftspartner Wolfgang Engelberger das Landgasthaus Dorfrichter in seiner Heimatstadt St. Valentin (NÖ). Der Leipzig-Legionär wollte seiner Stadt einen Treffpunkt zurückgeben. „Eine Gemeinschaft, ein Ort, wo man sich trifft, wo man Spaß hat, wo man etwas trinkt, wo man Sachen beredet, wo man vielleicht seine Sorgen loswird, wo man sich unter Freunden trifft und vielleicht einmal aus dem alltäglichen Radl hinauskommt“, betonte Schlager bei der Eröffnung.