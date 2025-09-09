Vorteilswelt
In Gmunden sesshaft

ÖFB-Star kauft sich ein Grundstück am Traunsee

Oberösterreich
09.09.2025 17:00
Gmunden hat einen prominenten Neuzugang bekommen.
Gmunden hat einen prominenten Neuzugang bekommen.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, Markus Wenzel)

Gmunden hat einen prominenten Neuzugang bekommen. Ein ÖFB-Spieler hat sich ein Grundstück an der Traun gekauft und der Bürgermeister zeigt sich hocherfreut und hat schon ein Willkommensgeschenk vorbeigebracht. 



Die Amtswege liefen über ein Jahr, doch jetzt ist alles unter Dach und Fach. Die Bagger rollen, ein nettes Grundstück in Gmunden an der Traun ist das Plätzchen, wo sich Xaver Schlager sesshaft machen will. Bürgermeister Stefan Krapf ließ es sich nicht nehmen, den Kicker vor seinem gestrigen WM-Quali-Match gegen Bosnien im Teamquartier in Windischgarsten zu besuchen, um eine Hausnummer aus Gmundner Keramik als Willkommensgeschenk vorbeizubringen.

Dabei schwärmte der Ortschef in höchsten Tönen von seinem prominenten Neuzugang. „Er ist total bodenständig und bescheiden, sehr höflich, und er ist begeistert von der Stadt, dem See und der Region. Ich glaube, es ist ein guter Platz für ihn, um abzuschalten.“

Bürgermeister Stefan Krapf überreichte Xaver Schlager eine Hausnummer aus Gmundner Keramik.
Bürgermeister Stefan Krapf überreichte Xaver Schlager eine Hausnummer aus Gmundner Keramik.(Bild: zVg)

Ein Landgasthaus in seiner Heimatstadt St. Valentin
Dass Schlager sehr an seinen Wurzeln hängt, hat der 27-Jährige schon bewiesen. Im April eröffnete er gemeinsam mit Geschäftspartner Wolfgang Engelberger das Landgasthaus Dorfrichter in seiner Heimatstadt St. Valentin (NÖ). Der Leipzig-Legionär wollte seiner Stadt einen Treffpunkt zurückgeben. „Eine Gemeinschaft, ein Ort, wo man sich trifft, wo man Spaß hat, wo man etwas trinkt, wo man Sachen beredet, wo man vielleicht seine Sorgen loswird, wo man sich unter Freunden trifft und vielleicht einmal aus dem alltäglichen Radl hinauskommt“, betonte Schlager bei der Eröffnung.

Die Leinwand in der Bar zeigt das X von Xaver sowie seine aktuelle Rückennummer.
Die Leinwand in der Bar zeigt das X von Xaver sowie seine aktuelle Rückennummer.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / HANNES DRAXLER)

Das Landgasthaus hat acht Zimmer, im ersten Stock befindet sich eine Bar, wo Champions-League-Spiele und die Matches des Nationalteams übertragen werden. Ansonsten ist auf der Leinwand der Buchstabe X für Xaver und seine Rückennummer im Nationalteam zu sehen. Das Wirtshaus hat sieben Tage die Woche offen, es gibt durchgehend warme Küche. Und was bevorzugt der „Chef“, wenn er zu einem Besuch kommt? „Xaver ist ein Suppenfan. Er liebt jede Art von Suppe“, verrät Engelberger.

Vera Lischka
Vera Lischka
Oberösterreich

