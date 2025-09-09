„Plötzlich war Polizei mit Sturmgewehr im Garten“
Nachbar schlug Alarm
Weil ein Nachbar gesehen haben wollte, dass Wieland M. mit seiner Waffe in seinem eigenen Garten in Lembach im Mühlkreis (OÖ) herum schoss, rückte die Polizei schwer bewaffnet an. Der Irrtum konnte zwar rasch geklärt werden, doch der 64-Jährige leidet seither unter der dramatischen Erfahrung, wie er im „Krone“-Gespräch schildert.
Wie in einem schlechten Film fühlte sich Wieland M., als am 22. August plötzlich schwer bewaffnete Polizisten in seiner Einfahrt beziehungsweise in seinem Garten in Lembach im Mühlkreis standen. „Sie haben nur ,Halt! Hände hoch! Keine Bewegung!’ gerufen. Ich war komplett überrumpelt, wusste nicht, worum es geht“, schildert der 64-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.
