„Plötzlich war Polizei mit Sturmgewehr im Garten“

Weil ein Nachbar gesehen haben wollte, dass Wieland M. mit seiner Waffe in seinem eigenen Garten in Lembach im Mühlkreis (OÖ) herum schoss, rückte die Polizei schwer bewaffnet an. Der Irrtum konnte zwar rasch geklärt werden, doch der 64-Jährige leidet seither unter der dramatischen Erfahrung, wie er im „Krone“-Gespräch schildert.