Wilderer-Wahnsinn: Exekutive widerspricht Jägern

Der Bezirkspolizeikommandant von Braunau ist skeptisch, ob alle 21 in Oberösterreich tot aufgefundenen Rehe tatsächlich Opfer eines Schützen waren. Waidmänner sind sich aber ganz sicher, dass ein Wilderer dahintersteckt, der für den Großteil der Kadaver verantwortlich sein dürfte.