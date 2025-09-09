Wilderer-Wahnsinn: Exekutive widerspricht Jägern
21 tote Rehe
Der Bezirkspolizeikommandant von Braunau ist skeptisch, ob alle 21 in Oberösterreich tot aufgefundenen Rehe tatsächlich Opfer eines Schützen waren. Waidmänner sind sich aber ganz sicher, dass ein Wilderer dahintersteckt, der für den Großteil der Kadaver verantwortlich sein dürfte.
„Ich habe meine Zweifel, ob alle toten Rehe, die zuletzt in unserem Bezirk aufgefunden worden sind, gewildert wurden“, meint der Braunauer Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger – und stellt damit die Causa um die bereits mehr als 20 toten Tiere in ein neues Licht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.