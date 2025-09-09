„Ohne mich wärst du ganz sicher besser dran“

Ein Satz reicht schon aus, um das Leben von Eltern aus der Bahn zu werfen – wenn Kinder und Jugendliche Worte sagen, die erahnen lassen, wie schlecht es ihnen geht, dass sie ihrem Leben ein Ende setzten wollen. „Ohne mich wärst du besser dran“, spricht eine betroffene Mutter die Aussage ihres Sohnes an. Dass dies oft nur ein Hilfeschrei ist, ist nebensächlich. „Jugendliche mit Suizidgedanken – ein Thema, bei dem man nicht schweigen darf. Denn das kann gefährlich werden“, erklärt Klemens Hafner-Hanner von der Familienberatung Beziehungleben.at anlässlich des heutigen Weltsuizidpräventionstags. Stattdessen solle man sich Hilfe suchen, Betroffene genauso wie Angehörige.