Franziska van Almsick: Der harte Weg ins Private

„Being Franziska van Almsick“ ist aber auch ein tieferer Einblick in einen Tunnel, in dem sich die Sportlerin jahrelang befand. Erst nach ihrem Karriereende ergab sich für sie, die wöchentlich bis zu 80 Kilometer Bahnen im Becken zog, ein Leben abseits von Trainingsplänen und festgelegten Strukturen. Auch wenn sie laut Medien finanziell schon als 16-Jährige ausgesorgt hatte, von einem freien Leben war keine Spur. „Ich konnte mich nur frei entscheiden, ob ich esse oder nicht. Also habe ich einfach aufgehört zu essen“, reflektiert sie in der Doku und spricht damit ihre jahrelange Essstörung an, die sie erst nach ihrer Karriere richtig analysierte. „Zwischen den Zeilen kann man in der Doku erkennen, dass ich ein Leben geführt habe, das ich mir so eigentlich nicht ausgesucht habe. Ich habe oft gesagt, dass ich eigentlich nur schwimmen wollte. Alles, was drumherum passiert ist, ergab sich einfach. Ich habe immer davon geträumt, ein normales Leben zu führen – aber manchmal weiß ich gar nicht, was ein normales Leben ist, weil ich selbst nie eines hatte.“