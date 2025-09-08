Nach „Dickpic“-Affäre zu 6000 Euro verurteilt

Nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter des Roten Kreuzes Kollegen unsittlich berührt und sogenannte „Dickpics“ verschickt haben soll, wurde er zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Angeklagte ist nicht geständig.
Ein ehemaliger Funktionär des Roten Kreuzes ist am Montag am Bezirksgericht Spittal an der Drau in Kärnten wegen sexueller Belästigung verurteilt worden. Verhandelt wurden Vorwürfe gegen den 34-Jährigen, der zwei jüngere Kollegen unsittlich berührt haben soll.
Der Angeklagte soll einem damals 18-Jährigen im August 2023 bei einem Sommerfest des Roten Kreuzes fest ans Gesäß gefasst haben. „Ich wollte mich beruflich weiterentwickeln, deswegen wollte ich es nicht an die große Glocke hängen“, erklärte der junge Mann, der aufgrund des Vorfalls in psychologischer Behandlung ist.
„Ich habe ihm keine Signale gesendet“
Ein weiterer junger Mann gab an, dass der Angeklagte ihn im Juni 2024 nach der Veranstaltung zum Tag der offenen Tür in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Spittal sexuell bedrängt, betatscht und ihm ein Penisfoto geschickt habe. „Ich habe ihm keine Signale gesendet“, so der junge Mann, der sich ebenfalls in Therapie befindet. Nach dem Vorfall habe er mit zwei Kollegen rein privat darüber gesprochen, da er negative Konsequenzen für seine berufliche Zukunft befürchtete. Ein dritter Kollege berichtete ebenfalls von derartigen Vorfällen.
Der Beschuldigte stritt jedoch jegliche Vorwürfe ab: „Damit kann ich nichts anfangen.“ Der 34-Jährige habe keine Erinnerungen an derartige Vorfälle. Er sieht in den Beschuldigungen eine Intrige seines ehemaligen Stellvertreters. Vier weitere Zeugen konnten die Aussagen der Geschädigten nicht bestätigen.
Richter Zuzek verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro. Den beiden Männern wurden 250 Euro beziehungsweise 1.000 Euro Teilschmerzensgeld zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
