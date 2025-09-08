Nach „Dickpic“-Affäre zu 6000 Euro verurteilt

„Ich habe ihm keine Signale gesendet“

Ein weiterer junger Mann gab an, dass der Angeklagte ihn im Juni 2024 nach der Veranstaltung zum Tag der offenen Tür in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Spittal sexuell bedrängt, betatscht und ihm ein Penisfoto geschickt habe. „Ich habe ihm keine Signale gesendet“, so der junge Mann, der sich ebenfalls in Therapie befindet. Nach dem Vorfall habe er mit zwei Kollegen rein privat darüber gesprochen, da er negative Konsequenzen für seine berufliche Zukunft befürchtete. Ein dritter Kollege berichtete ebenfalls von derartigen Vorfällen.