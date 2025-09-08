Goldpreis erreicht nächste Rekordmarke

Der Goldpreis befindet sich weiterhin im Höhenflug. Am Montag kostete eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise 3617,17 US-Dollar und damit so viel wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung einen Rekordwert bei 3082,81 Euro.
Seit dem Jahreswechsel ist der Goldpreis inzwischen um rund 1000 Dollar gestiegen. Als stärkster Preistreiber gilt zuletzt die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA. Schwache Arbeitsmarktberichte aus den USA haben die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September noch einmal verstärkt.
Im August war die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den USA deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Arbeitslosenquote den höchsten Stand seit 2021 erreichte. Dies verstärke die Spekulationen, dass die US-Notenbank die Zinsen am 17. September nicht nur um 0,25 Prozentpunkte, sondern möglicherweise sogar um 0,50 Punkte senken könnte, sagte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus.
Trumps Zollpolitik und Ukraine-Krieg weitere Preistreiber
Da Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf sinkende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt die Nachfrage nach dem Edelmetall. Aber auch die Unsicherheiten durch Donald Trumps aggressive Zollpolitik und durch die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges treiben Anleger Richtung Gold.
