Alaba: „Daran erinnere ich mich nicht so gerne“

Die Bosnier haben bei vier Siegen in vier Quali-Spielen erst ein Gegentor (beim 2:1 im März gegen Zypern) erhalten. An Selbstvertrauen mangelt es aber auch den Österreichern trotz des 1:0-Zittersieges am Samstag in Linz gegen Zypern nicht. „So schlecht stehen wir ja gar nicht da, glaube ich, in der Tabelle“, sagte Alaba nach drei Siegen in drei Partien. „Deshalb sind wir selbstbewusst. Wir wissen, was für ein Spiel wir spielen können. Wir wissen, dass wir auch in Bosnien erfolgreich sein können, wenn wir ihnen unser Spiel einfach aufdrücken.“