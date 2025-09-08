„Beleidigtes“ Handgelenk bereitet Ofner Probleme

Ofner will in Shanghai wieder einsteigen

Die operierten Fersen seien zuletzt in Amerika hingegen überhaupt kein Thema mehr gewesen. Dennoch habe er sich nach seinem US-Open-Out gegen Casper Ruud in der ersten Runde dazu entschlossen, im September zu pausieren. In der ersten Oktober-Woche wolle Ofner in Shanghai sein Comeback geben, danach sind für dieses Jahr noch Stockholm, Wien, Metz oder Athen in seinem Kalender eingetragen.