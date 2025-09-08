Wiener Grüne kritisieren „roten Vorschlaghammer“

Unter Rot-Grün einst auf den Weg gebrachte Errungenschaften wie die 365-Euro-Jahreskarte oder die Unterstützung für armutsbetroffene Kinder würden „mit rotem Vorschlaghammer“ zerstört, beklagten die Parteiobleute Judith Pühringer und Peter Kraus.

„Man lässt die Menschen im Stich“, so Kraus. Das Paket treffe jene, die bereits jetzt wenig hätten und mit Teuerung und Inflation kämpfen würden.