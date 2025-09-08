17-Jähriger sticht in Bim mehrmals auf Gegner ein

Ein Streit auf einem Flohmarkt im Wiener Stadlau eskalierte am Sonntag erneut, als sich die Kontrahenten wenig später in einer Straßenbahn wiedertrafen. Ein 17-jähriger Syrer attackierte dabei einen 41-jährigen Verkäufer mit mehreren Messerstichen und flüchtete – am nächsten Tag stellte er sich der Polizei.
Als der 17-Jährige den Verkäufer nach der Auseinandersetzung auf dem Flohmarkt wiedertraf, kochte die Wut erneut hoch. Dieses Mal blieb es nicht bei Wortgefechten, die beiden attackierten sich auf brutale Weise mitten in der Straßenbahn. Während der Prügelei zog der 17-Jährige plötzlich ein Messer und attackierte den 41-Jährigen mit mehreren Stichen.
Opfer wurde durch Stiche schwer verletzt
Anschließend ließ er den Mann einfach liegen und flüchtete. Erste Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei blieben ohne Erfolg. Der 41-Jährige erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen und wurde nach notfallmedizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.
Gab Notwehr als Grund an
Stunden später, in den frühen Morgenstunden, tauchte der 17-Jährige plötzlich in einer Polizeiinspektion in Döbling auf. Bei seiner Einvernahme erklärte er, er habe lediglich in Notwehr gehandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien ordneten die Beamten jedoch seine Einlieferung in eine Justizanstalt an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.