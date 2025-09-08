17-Jähriger sticht in Bim mehrmals auf Gegner ein

Als der 17-Jährige den Verkäufer nach der Auseinandersetzung auf dem Flohmarkt wiedertraf, kochte die Wut erneut hoch. Dieses Mal blieb es nicht bei Wortgefechten, die beiden attackierten sich auf brutale Weise mitten in der Straßenbahn. Während der Prügelei zog der 17-Jährige plötzlich ein Messer und attackierte den 41-Jährigen mit mehreren Stichen.