Schock-Tat in Wien

20-Jähriger mit Nadel attackiert – Auto weg!

Wien
08.09.2025 14:25
Zuerst wollte der Unbekannte das Geld des Lenkers haben, dann verletzte er ihn auch noch mit ...
Zuerst wollte der Unbekannte das Geld des Lenkers haben, dann verletzte er ihn auch noch mit einer Nadel (Symbolbild)(Bild: Antonioguillem - stock.adobe.com)

Mit einer Spritze bewaffnet schlug Sonntagabend ein bislang unbekannter Täter in der Porzellangasse in Wien-Alsergrund zu. Sein Opfer: ein 20-jähriger Autofahrer, der nichtsahnend in seinem Wagen saß.

Der Angreifer bedrohte den jungen Mann mit der Injektionsnadel, forderte Geld – und schließlich das Auto.

Lenke von Rettung ins Spital gebracht
Der Schockmoment endete für den Lenker blutig: Die Nadel verletzte ihn am Finger. Wie die Wiener Polizei berichtet, versorgten die Rettungskräfte den völlig aufgelösten Mann, der plötzlich ohne Auto dastand, notfallmedizinisch und brachten ihn ins Spital.

Eine großangelegte Sofortfahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost. Ungewiss ist, ob die Nadel des Angreifers verunreinigt war. 

Wien
