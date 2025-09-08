Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Miese Masche

78-Jähriger für „Geschenke“ Geld abgenommen

Burgenland
08.09.2025 15:30
Anwalt Michael Dohr und der hünenhafte Ungar auf dem Weg in den Gerichtssaal, wo sich der ...
Anwalt Michael Dohr und der hünenhafte Ungar auf dem Weg in den Gerichtssaal, wo sich der 31-Jährige wegen räuberischen Diebstahls zu verantworten hatte.(Bild: HS)

Prozess in Eisenstadt: Der Mann (31) gaukelte der Mittelburgenländerin vor, er wolle Geschenke bringen, die er prompt auf dem Wohnzimmertisch deponierte. Er entnahm 100 Euro „als Anerkennungsbeitrag“ aus ihrer Geldbörste und rempelte die Frau beim Verlassen des Hauses. 

0 Kommentare

Am Nachmittag des 29. Juli verweilte die 78-jährige Dame im Garten ihres Hauses im Bezirk Oberpullendorf und schnitt die Rosen, als ein Auto mit deutschem Kennzeichen in die Einfahrt bog. Der Fahrer erkundigte sich nach dem Ehemann, für den er ein Geschenk habe. „Der kommt erst später“, sagte die Frau. Also übergab der Ungar ihr ein Messerset und folgte der Pensionistin ins Haus. Dort fiel ihm ein, dass sich ja ein weiteres Geschenk für den Mann im Kofferraum befinde: ein 17-teiliges Geschirrservice.

Es geht um räuberischen Diebstahl
Da standen die beiden also im Wohnzimmer, die zierliche Frau und der hünenhafte 31-Jährige, der nun „wenigstens einen Anerkennungsbeitrag“ in Höhe von 200 Euro für die milden Gaben einforderte. „Ich wollte die Sachen gar nicht haben. Aber wenn er sie mir schenkt ...“, sagt die Dame beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt, wo der Hausierer wegen räuberischen Diebstahls angeklagt ist. Denn der Ungar griff in ihre Geldbörse, krallte sich einen Hunderter, steckte ihn ein und gab ihr 20 Euro retour. „80 Euro ist ein realistischer Preis“, sagt er.

Pensionistin will ihm ihren Hunderter „stehlen“
Als er das Haus verlassen wollte, wieselte die 78-Jährige ihm hinterher und versuchte, den 100-Euro-Schein aus seiner Gesäßtasche zu stibitzen. „Möglich, dass sich mein Mandant aus Reflex umgedreht und deshalb die Dame mit dem Ellbogen leicht am Brustbein erwischt hat“, sagt Anwalt Michael Dohr.

Der Angeklagte wollte wegfahren, doch der Wagen sprang nicht an. Also musste er warten, bis die Polizei eintraf, die die Dame gerufen hatte. Noch vor Ort hatte er die 100 Euro zurückzugeben, dafür durfte er Messerset und Service wieder einladen. Die 20 Euro hat er auch wiederbekommen.

„Gott soll auf meine Seele schauen“
Weil „ein Bereicherungsvorsatz nicht nachweisbar“ und „nicht feststellbar ist, ob die Frau mit Gewalt zum Handeln gezwungen wurde“, wird der Hausierer im Zweifel freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Seine letzte Botschaft: „Gott soll auf meine Seele schauen. So etwas werde ich nie wieder tun.“

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
14° / 24°
Symbol wolkig
Güssing
13° / 26°
Symbol wolkig
Mattersburg
13° / 24°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
14° / 25°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
13° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
384.822 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.285 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.338 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1446 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1395 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1174 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Burgenland
St. Margarethen
100 Jahre im Zeichen der Passion Christi
Neues Modell
Trausdorf: Ein Wohntraum, der auch leistbar ist
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Krone Plus Logo
Amok-Drohungen
Schulen stehen zwischen Angst und Vorbereitung
Kramuri
Verborgene Schätze im Schloss Kohfidisch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf