78-Jähriger für „Geschenke“ Geld abgenommen

Es geht um räuberischen Diebstahl

Da standen die beiden also im Wohnzimmer, die zierliche Frau und der hünenhafte 31-Jährige, der nun „wenigstens einen Anerkennungsbeitrag“ in Höhe von 200 Euro für die milden Gaben einforderte. „Ich wollte die Sachen gar nicht haben. Aber wenn er sie mir schenkt ...“, sagt die Dame beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt, wo der Hausierer wegen räuberischen Diebstahls angeklagt ist. Denn der Ungar griff in ihre Geldbörse, krallte sich einen Hunderter, steckte ihn ein und gab ihr 20 Euro retour. „80 Euro ist ein realistischer Preis“, sagt er.