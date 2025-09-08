Vermieter sollen heiße Spur zu Sprengern liefern

Welcher Gastgeber von online buchbaren Wohneinheiten in Oberösterreich hatte im Februar 2025 niederländische Gäste in seiner Unterkunft?“ Mit diesem Aufruf wandte sich das Landeskriminalamt OÖ am Sonntag an die Öffentlichkeit. Von Interesse seien vor allem jene Unterkünfte, bei denen der Gast eine kontaktlose Schlüsselübergabe per Schlüsselsafe oder Codeeingang forderte sowie Wohnobjekte, wo sich die Gäste ganz alleine aufhalten.