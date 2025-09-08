Vermieter sollen heiße Spur zu Sprengern liefern
Ungeklärte Fälle
Wer klopfet an? Wenn es Niederländer waren, soll sich der Hausherr beim Landeskriminalamt Oberösterreich melden. Besonders der Februar dieses Jahres interessiert Ermittler.
Welcher Gastgeber von online buchbaren Wohneinheiten in Oberösterreich hatte im Februar 2025 niederländische Gäste in seiner Unterkunft?“ Mit diesem Aufruf wandte sich das Landeskriminalamt OÖ am Sonntag an die Öffentlichkeit. Von Interesse seien vor allem jene Unterkünfte, bei denen der Gast eine kontaktlose Schlüsselübergabe per Schlüsselsafe oder Codeeingang forderte sowie Wohnobjekte, wo sich die Gäste ganz alleine aufhalten.
