15-Jährige wegen eines Mordversuchs vor Gericht

Irrer Eklat: Auf Wortgefecht folgten Faustschläge!
Prügel-Szenen in OÖ
Mit zarten 15 Jahren haben die allermeisten Jugendlichen das Leben vor sich. Ein Mädchen aus Traun in Oberösterreich sieht hingegen eine längere Haftstrafe auf sich zukommen. Es soll eine fünf Jahre ältere Frau niedergestochen haben, weil diese hundert Euro von ihr zurückgefordert hatte.
Das rabiate Mädchen soll in der Nacht zum 26. Juni eine Rumänin (20) in Traun mit einem Messer attackiert und der jungen Frau Verletzungen zugefügt habe: zwei Stiche in der linken Schulter und einen in der Achsel. Wäre die Klinge laut einem Gutachten nur ein bisschen tiefer gegangen, so hätten diese Verletzungen dem Opfer durchaus das Leben kosten können.
