15-Jährige wegen eines Mordversuchs vor Gericht

Das rabiate Mädchen soll in der Nacht zum 26. Juni eine Rumänin (20) in Traun mit einem Messer attackiert und der jungen Frau Verletzungen zugefügt habe: zwei Stiche in der linken Schulter und einen in der Achsel. Wäre die Klinge laut einem Gutachten nur ein bisschen tiefer gegangen, so hätten diese Verletzungen dem Opfer durchaus das Leben kosten können.