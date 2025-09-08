Attacke von Ex-Profi: „Sie sollten sich schämen!“

Ex-Profi Rafael van der Vaart hat die niederländische Nationalmannschaft nach dem 3:2-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Litauen scharf attackiert. „Sie sollten sich wirklich schämen“, tobte der 42-Jährige in seiner Funktion als TV-Experte.
„Oranje“ gab dabei eine 2:0-Führung aus der Hand, ehe Altstar Memphis Depay die Blamage abwendete.„Zunächst einmal sollten sie sich schämen“, sagte van der Vaart beim TV-Sender „NOS“ in der Halbzeitpause beim Stand von 2:2. „Natürlich will man gut in ein Spiel kommen und das ist ja auch gelungen. Und dann lässt man es sich doch aus der Hand nehmen. Das sagt etwas über die Lässigkeit aus, die offenbar alle in sich tragen.“
Harte Worte für Schouten
Besonders Abwehrspieler Jordy Schouten, der vor dem 2:2 ganz schlecht aussah, bekam sein Fett ab. „Schouten tut überhaupt nichts. Alle denken sich: Es wird schon gut gehen, es wird schon gut gehen und niemand greift ein. Und das ist fast wie Arbeitsverweigerung“, wetterte der Ex-HSV-Star. Dass Schouten durchspielte, sei für ihn ein „Wunder“. „Eigentlich bin ich ein Fan von ihm, aber das heute war dramatisch.“
Im zweiten Abschnitt legte Memphis Depay, der bereits das 1:0 erzielt hatte, seinen zweiten Treffer des Tages nach (63.) – und bewahrte die Niederlande so vor einer Blamage.
„Oranje“ weiter vorne
In der Tabelle der schweren WM-Quali-Gruppe G bleibt die „Elftal“ mit zehn Punkten aus vier Spielen an der Spitze.
