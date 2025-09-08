Attacke von Ex-Profi: „Sie sollten sich schämen!“

„Oranje“ gab dabei eine 2:0-Führung aus der Hand, ehe Altstar Memphis Depay die Blamage abwendete.„Zunächst einmal sollten sie sich schämen“, sagte van der Vaart beim TV-Sender „NOS“ in der Halbzeitpause beim Stand von 2:2. „Natürlich will man gut in ein Spiel kommen und das ist ja auch gelungen. Und dann lässt man es sich doch aus der Hand nehmen. Das sagt etwas über die Lässigkeit aus, die offenbar alle in sich tragen.“