Europas Autokonzerne legen bei E-Autos zu

Deutsche Autobauer wollen aufholen

Speziell die deutschen Konzerne wollen nun gegen die China-Riesen aufholen. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume etwa will, dass recht bald jeder fünfte elektrische Kleinwagen von VW kommt. Bei der aktuellen Automesse IAA in München stellte er dafür die nächste Generation von ID-Modellen vor, der ID.Polo startet nächstes Jahr ab rund 25.000 Euro. Um die Kosten zu drücken, wird eine einheitliche Fahrgastzelle eingesetzt, die eigene Batteriefabrik in Salzgitter ist in Bau.