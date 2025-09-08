„Der traurigste Tag in meiner Selbstständigkeit“

Ermittler schildern den Hergang des Unfalls

„Laut ersten Angaben des Lenkers musste dieser mit dem Transporter an zwei am Wegrand stehenden Radfahrern vorbei. Dabei sei er zu weit an den rechten Fahrbahnrand gekommen. Folglich habe er bemerkt, dass ihm der Lkw wegrutscht“, schildern die Ermittler der Polizei. Der Lenker hatte keine Chance, den Absturz des Sattelgespanns zu verhindern. „Es überschlug sich mehrmals und kam etwa 80 Meter unterhalb des Weges zum Stillstand.“