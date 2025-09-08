Turnierdirektor verrät: So gelang der Sinner-Coup

„Es ist nicht immer leicht, im Wettstreit mit anderen Turnieren dieses Feld zustande zu bekommen“, sagte Straka. Doch Wien habe sich über die Jahre ein gutes Standing erarbeitet. Über Sinner gehe aber fast nichts mehr drüber. Straka: „Es geheim zu halten, war nicht leicht. Von meinen Mitarbeitern habe ich nur zwei, drei etwas gesagt.“ Bei Sinners Überlegungen würde auch das Duell um die Nummer eins mit Alcaraz mitspielen. Der Spanier, so Straka, dürfte in der Wien-Woche (18. bis 26. Oktober) nicht spielen, das würde Sinner eine Chance eröffnen.