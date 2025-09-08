Irrer Eklat: Auf Wortgefecht folgten Faustschläge!

Knapp 1000 Fans und ein 1:0-Derbysieg im Stadtduell gegen die Viktoria. Dazu neuer Leader in der Landesliga Ost. Die Welt von SC Marchtrenk könnte derzeit nicht besser sein. Und doch stand beim Stadtduell alles im Schatten eines erneuten Unterhaus-Skandals in der Vor-Partie zwischen der eigenen 1b und der ASKÖ Stahl Linz-Ebelsberg in der 1. Klasse Mitte.