Irrer Eklat: Auf Wortgefecht folgten Faustschläge!
Prügel-Szenen in OÖ
Das Fußball-Unterhaus in Oberösterreich kommt einfach nicht zur Ruhe. Zwei Wochen nach dem Skandal zwischen Steyr Amateure und Leonding kam es nun beim Duell zwischen SC Marchtrenk Juniors und Stahl Linz-Ebelsberg zu wüsten Szenen, die auf dem Fußballplatz einfach nichts verloren haben.
Knapp 1000 Fans und ein 1:0-Derbysieg im Stadtduell gegen die Viktoria. Dazu neuer Leader in der Landesliga Ost. Die Welt von SC Marchtrenk könnte derzeit nicht besser sein. Und doch stand beim Stadtduell alles im Schatten eines erneuten Unterhaus-Skandals in der Vor-Partie zwischen der eigenen 1b und der ASKÖ Stahl Linz-Ebelsberg in der 1. Klasse Mitte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.