Zweifacher Weltmeister begeisterte in Ebreichsdorf

Er hat graue Haare und ist 48 Jahre alt. Aber „Juanal“ ist topfit und extrem beweglich. Seine Tricks beim Padbol Nations Cup in Ebreichsdorf begeisterten das Publikum. Sehr auffällig war auch seine Fußstellung. Andreas Freundensprung, zigfacher Staatsmeister im Squash und heute Physiotherapeut von Top-Athleten, sagt: „Das ist schon sehr stark. Er ist sehr beweglich in Hüfte und Becken und dazu sehr stabil im Sprunggelenk. Eine wirklich gute Performance.“ Heinz Palme, Präsident von Padbol Österreich, meint: „Es schaut brutal aus, aber seine Beine haben eben auch eine brutale O-Form.“