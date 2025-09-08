Zweifacher Weltmeister begeisterte in Ebreichsdorf

Was dieser zweifache Weltmeister mit dem Ball kann, ist sensationell. Sein Spitzname: der spanische Messi des Padbol! Beim Nations Cup in Ebreichsdorf führte Juan Alberto Ramon Escalas alias „Juanal“ sein Land zum Sieg. Und das mit einer unglaublichen Fußstellung.
Er hat graue Haare und ist 48 Jahre alt. Aber „Juanal“ ist topfit und extrem beweglich. Seine Tricks beim Padbol Nations Cup in Ebreichsdorf begeisterten das Publikum. Sehr auffällig war auch seine Fußstellung. Andreas Freundensprung, zigfacher Staatsmeister im Squash und heute Physiotherapeut von Top-Athleten, sagt: „Das ist schon sehr stark. Er ist sehr beweglich in Hüfte und Becken und dazu sehr stabil im Sprunggelenk. Eine wirklich gute Performance.“ Heinz Palme, Präsident von Padbol Österreich, meint: „Es schaut brutal aus, aber seine Beine haben eben auch eine brutale O-Form.“
Junger Brasilianer wertvollster Spieler des Turniers
Im Finale besiegte Spanien Portugal 6:3, 6:2. Platz drei ging an Rumänien, das Brasilien mit 6:1, 6:3 bezwang. Die Samba-Kicker durften sich aber mit einer besonderen Auszeichnung trösten. Der junge Gabriel wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt.
Noch eine Trendsportart
Noch ist Padbol, das in Österreich von Ex-Fußball-Teamspieler Gyuri Garcis und Heinz Palme vorangetrieben wird, vom Neusiedler See bis zum Bodensee eine Trendsportart. Aber in immer mehr Gemeinden werden Courts errichtet. Der Sport, der 2008 in Argentinien ins Leben gerufen wurde, wächst.
