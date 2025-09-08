Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ursache unklar

Matrose (19) stürzt nachts in Donau und stirbt

Wien
08.09.2025 12:54
Die Kräfte der Feuerwehr konnten den jungen Mann im Bereich des Winterhafens Freudenau aus dem ...
Die Kräfte der Feuerwehr konnten den jungen Mann im Bereich des Winterhafens Freudenau aus dem Wasser bergen.(Bild: LBS Redl)

Drama im Freudenauer Hafen: Ein 19-jähriges Crewmitglied eines Fahrgastschiffes stürzte in der Nacht ins Wasser. Polizei, Feuerwehr und Rettung eilten zum Unglücksort und konnten den jungen Mann kurze Zeit später bergen. Trotz Reanimation verstarb der 19-Jährige im Spital. 

0 Kommentare

Unter welchen Umständen der junge Mann ins Wasser gefallen war, ist bis dato nicht geklärt. Die Polizei konnte bisher nur feststellen, dass keine Hinweise auf Fremdverschulden vorliegen. 

Zeugen meldeten Sturz ins Wasser
Am Sonntagabend gegen 22 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie der junge Mann ins Wasser stürzte. Sofort rückten Polizei und Feuerwehr mit Boot, Hubschrauber und Tauchern aus, um nach ihm zu suchen. Schließlich konnten Feuerwehrkräfte den Verunglückten im Winterhafen Freudenau bergen und an die Berufsrettung Wien übergeben.

19-Jähriger befand sich in der Ausbildung
Der 19-Jährige wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber wenig später. Wie die Wasserpolizei feststellte, handelte es sich um ein Crewmitglied eines Fahrgastschiffes, das im Winterhafen angelegt hatte und sich noch in Ausbildung befand. Das Landeskriminalamt Wien untersucht nun die genauen Umstände.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
13° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
380.186 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.801 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.483 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1387 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1170 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Wien
Ursache unklar
Matrose (19) stürzt nachts in Donau und stirbt
Zeugin schlägt Alarm
Vater wollte Kind zum Schlafen in Kofferraum legen
Nötigung und Raub
Steirische Polizei deckt Brutalo-Bande „505“ auf
Junges Theater
Dschungel mit Wildheit & Suche nach Zugehörigkeit
Räumung eingeleitet
70 Florianis rücken zu Brand in Rehazentrum aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf