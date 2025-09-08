Matrose (19) stürzt nachts in Donau und stirbt

19-Jähriger befand sich in der Ausbildung

Der 19-Jährige wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber wenig später. Wie die Wasserpolizei feststellte, handelte es sich um ein Crewmitglied eines Fahrgastschiffes, das im Winterhafen angelegt hatte und sich noch in Ausbildung befand. Das Landeskriminalamt Wien untersucht nun die genauen Umstände.