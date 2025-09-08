Matrose (19) stürzt nachts in Donau und stirbt

Drama im Freudenauer Hafen: Ein 19-jähriges Crewmitglied eines Fahrgastschiffes stürzte in der Nacht ins Wasser. Polizei, Feuerwehr und Rettung eilten zum Unglücksort und konnten den jungen Mann kurze Zeit später bergen. Trotz Reanimation verstarb der 19-Jährige im Spital.
Unter welchen Umständen der junge Mann ins Wasser gefallen war, ist bis dato nicht geklärt. Die Polizei konnte bisher nur feststellen, dass keine Hinweise auf Fremdverschulden vorliegen.
Zeugen meldeten Sturz ins Wasser
Am Sonntagabend gegen 22 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie der junge Mann ins Wasser stürzte. Sofort rückten Polizei und Feuerwehr mit Boot, Hubschrauber und Tauchern aus, um nach ihm zu suchen. Schließlich konnten Feuerwehrkräfte den Verunglückten im Winterhafen Freudenau bergen und an die Berufsrettung Wien übergeben.
19-Jähriger befand sich in der Ausbildung
Der 19-Jährige wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber wenig später. Wie die Wasserpolizei feststellte, handelte es sich um ein Crewmitglied eines Fahrgastschiffes, das im Winterhafen angelegt hatte und sich noch in Ausbildung befand. Das Landeskriminalamt Wien untersucht nun die genauen Umstände.
