Jahresvorrat der neuen Glade Raumdüfte gewinnen

Die neuen Glade® Raumdüfte bieten einen langanhaltenden und entspannenden Duft für bis zu fünf Wochen. Sie verbreiten ihren angenehmen Duft über fünf Stäbchen, dabei kann die Duftintensität ganz einfach und nach Belieben angepasst werden. Nimm an unserem Gewinnspiel teil und sichere Dir die Chance auf die neuen Glade® Raumdüfte in verschiedenen Duftrichtungen passend zu jedem Raum und für jede Situation
Zu unseren sorgfältig kreierten Düften zählen „Relaxing Zen“, „Sensual Sandalwood & Jasmine“ und „Pure Clean Linen“. „Relaxing Zen“ kombiniert, inspiriert von der frische der Natur, Maiglöckchen, frisches Grün sowie sanftes Sandelholz und bringt somit Ruhe und Entspannung in Dein Zuhause. „Sensual Sandalwood & Jasmine“ erforscht die sinnliche Tiefe der Natur und vereint Jasminblüten, sanftes Sandelholz und einen Hauch von Moschus.
Seine facettenreiche Komposition macht den Duft zu einem perfekten Begleiter für jeden Moment. „Pure Clean Linen“ enthält den Duft von frischer Luft, Maiglöckchen und frisch gewaschener Wäsche, um für ein langanhaltendes Gefühl von Frische und Reinheit in Deinen Räumen zu sorgen. Alle Düfte sind frei von Parabenen, Phthalaten, Nitromoschus oder künstlichen Farbstoffen. Die neuen Glade® Raumdüfte sind für jeden Raum geeignet und in verschiedenen Duftrichtungen erhältlich.
Mitmachen und gewinnen
Glade® verlost nun unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels 5 Jahresvorräte der neuen Glade® Duftstäbchen in verschiedenen Duftrichtungen. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22.09, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Kommentare
