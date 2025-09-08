„Müssen sich auch mal Frust von der Seele saufen“

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß schlug in der Doppelpass-Jubiläumssendung von Sport1 am Sonntag verbal einmal mehr wild um sich. Markus Babbel und auch sein eigener Sportvorstand Max Eberl bekamen ihr Fett ab. Und über die Saudis, Ölscheichs und deren Millionen wetterte Hoeneß minutenlang. Er steht für die Abteilung Attacke wie kein anderer. Ein anekdotischer Rückblick.
Auf die Kritik des früheren deutschen Teamspielers Markus Babbel, dass Hoeneß dem Verein schade, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München: „Der hat in der gesamten Szene gar keinen Einfluss. Der kann gern etwas sagen, aber das interessiert gar keinen. Das ist so unwichtig, wie wenn in China ein Radl umfällt.“ Über seinen Sportvorstand Max Ebel meinte Hoeneß: „Wenn es darum geht, sich in internen Auseinandersetzungen deutlich die Meinung zu sagen, ist Eberl ziemlich empfindlich. Und bei Transfer-Entscheidungen wäre es auch für Max gut, wenn er endlich begreift, dass man das auf mehrere Schultern verteilt. Ich glaube schon, dass er damit so seine Probleme hat.“
