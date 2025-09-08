„Müssen sich auch mal Frust von der Seele saufen“

Auf die Kritik des früheren deutschen Teamspielers Markus Babbel, dass Hoeneß dem Verein schade, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München: „Der hat in der gesamten Szene gar keinen Einfluss. Der kann gern etwas sagen, aber das interessiert gar keinen. Das ist so unwichtig, wie wenn in China ein Radl umfällt.“ Über seinen Sportvorstand Max Ebel meinte Hoeneß: „Wenn es darum geht, sich in internen Auseinandersetzungen deutlich die Meinung zu sagen, ist Eberl ziemlich empfindlich. Und bei Transfer-Entscheidungen wäre es auch für Max gut, wenn er endlich begreift, dass man das auf mehrere Schultern verteilt. Ich glaube schon, dass er damit so seine Probleme hat.“