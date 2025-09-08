Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Brandreden von Hoeneß

„Müssen sich auch mal Frust von der Seele saufen“

Fußball International
08.09.2025 12:30
Uli Hoeneß teilte bei der Doppelpass-Jubiläumssendung von Sport1 mal wieder richtig aus.
Uli Hoeneß teilte bei der Doppelpass-Jubiläumssendung von Sport1 mal wieder richtig aus.(Bild: GEPA)

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß schlug in der Doppelpass-Jubiläumssendung von Sport1 am Sonntag verbal einmal mehr wild um sich. Markus Babbel und auch sein eigener Sportvorstand Max Eberl bekamen ihr Fett ab. Und über die Saudis, Ölscheichs und deren Millionen wetterte Hoeneß minutenlang. Er steht für die Abteilung Attacke wie kein anderer. Ein anekdotischer Rückblick.

0 Kommentare

Auf die Kritik des früheren deutschen Teamspielers Markus Babbel, dass Hoeneß dem Verein schade, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München: „Der hat in der gesamten Szene gar keinen Einfluss. Der kann gern etwas sagen, aber das interessiert gar keinen. Das ist so unwichtig, wie wenn in China ein Radl umfällt.“ Über seinen Sportvorstand Max Ebel meinte Hoeneß: „Wenn es darum geht, sich in internen Auseinandersetzungen deutlich die Meinung zu sagen, ist Eberl ziemlich empfindlich. Und bei Transfer-Entscheidungen wäre es auch für Max gut, wenn er endlich begreift, dass man das auf mehrere Schultern verteilt. Ich glaube schon, dass er damit so seine Probleme hat.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
380.186 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.801 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.483 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1387 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1170 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Brandreden von Hoeneß
„Müssen sich auch mal Frust von der Seele saufen“
Keine Champions League
Spanien-Kicker nach Dopingverstoß gesperrt
Ten-Hag-Nachfolger
Er ist Bayer Leverkusens neuer Trainer-Favorit
„Krone oder Kasperl“
„Das geht in Richtung internationaler Lachnummer“
„Solche Pfiffe ...“
DFB-Elf ausgepfiffen: Ansage von Nagelsmann!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf