Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Bosniens Alajbegovic

„Ein Tor gegen Alex zu erzielen, wäre echt genial“

Fußball International
08.09.2025 06:30
Salzburgs Alajbegovic (re.) ist Bosniens jüngster Debütant.
Salzburgs Alajbegovic (re.) ist Bosniens jüngster Debütant.(Bild: APA/DANIEL KRUG / APA / picturedesk.com)

 Kerim Alajbegovic freut sich nach seinem Rekord mit Bosnien auf Österreich und Torhüter Schlager. Beide kennen sich aus Salzburg, Rot-Weiß-Rot ist mit Muharemovic sowie Hadzikic auch im gegnerischen Lager vertreten.

0 Kommentare

Mit 17 Jahren, elf Monaten und 16 Tagen wurde er beim 6:0-Sieg am Samstag in der WM-Quali gegen San Marino zum jüngsten Debütanten für Bosnien. Seine starke Leistung krönte er mit dem vorletzten Tor, der Leader bleibt auf Kurs, holte den vierten Dreier. Am Dienstag nimmt Kerim Alajbegovic im Hit Österreich ins Visier. „Es wird auf jeden Fall sehr cool, gegen sie zu spielen. Ich freue mich darauf. Vor allem gegen Alex (Anm. Schlager). Es wäre echt genial, einen Treffer gegen ihn zu erzielen“, ist der Flügel heiß auf Rot-Weiß-Rot um seinen Salzburger Teamkollegen. Alajbegovic zog es im Sommer von Leverkusens U19 zu den Bullen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
346.086 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
152.613 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
141.777 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1466 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1364 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1142 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Bosniens Alajbegovic
„Ein Tor gegen Alex zu erzielen, wäre echt genial“
WM-Qualifikation
Kroatien gegen Montenegro ab 20.45 Uhr LIVE
WM-Qualifikation
Israel gegen Italien ab 20.45 Uhr LIVE
WM-Qualifikation
Spanien zerlegt chancenlose Türken
WM-Qualifikation
Schwache Deutsche mühen sich zum Pflichtsieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf