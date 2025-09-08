„Ein Tor gegen Alex zu erzielen, wäre echt genial“

Kerim Alajbegovic freut sich nach seinem Rekord mit Bosnien auf Österreich und Torhüter Schlager. Beide kennen sich aus Salzburg, Rot-Weiß-Rot ist mit Muharemovic sowie Hadzikic auch im gegnerischen Lager vertreten.
Mit 17 Jahren, elf Monaten und 16 Tagen wurde er beim 6:0-Sieg am Samstag in der WM-Quali gegen San Marino zum jüngsten Debütanten für Bosnien. Seine starke Leistung krönte er mit dem vorletzten Tor, der Leader bleibt auf Kurs, holte den vierten Dreier. Am Dienstag nimmt Kerim Alajbegovic im Hit Österreich ins Visier. „Es wird auf jeden Fall sehr cool, gegen sie zu spielen. Ich freue mich darauf. Vor allem gegen Alex (Anm. Schlager). Es wäre echt genial, einen Treffer gegen ihn zu erzielen“, ist der Flügel heiß auf Rot-Weiß-Rot um seinen Salzburger Teamkollegen. Alajbegovic zog es im Sommer von Leverkusens U19 zu den Bullen.
