„GPS der Bauern“: Wenn Namen Geschichte erzählen

Wer heute durch Kärnten fährt, stößt auf Orts-, Flur- und Vulgonamen, die mehr sind als bloße Bezeichnungen auf einem Schild. Sie sind Spuren einer Zeit, in der Menschen ihre Umgebung so benannten, wie sie sie erlebten: direkt, praktisch, logisch. Und vor allem in Südkärnten: slowenisch.