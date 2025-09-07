Vorteilswelt
Musik-Juwel entdeckt

Oper aus Theresienstadt: Der Tod ist im Streik

Oberösterreich
07.09.2025 16:00
Live-Visuals als Kulisse für die Wiederentdeckung einer Kammeroper aus dem „Ghetto“
Live-Visuals als Kulisse für die Wiederentdeckung einer Kammeroper aus dem „Ghetto“(Bild: Tom Mesic)

Sind wir bereits „lebendig tot“? Das fragte die Linzer Ars Electronica mit der Neuinszenierung von „Der Kaiser von Atlantis oder Die Todverweigerung“. Die Kammeroper entstand einst in Theresienstadt, der heutige Aufführungsort: Die Gleishalle in der Postcity. Dennis Russell Davies dirigierte die Filharmonie Brno, David Bösch inszenierte mit Mut zum Experiment.

Am Anfang eine Warnung: Thomas Mann warnte bereits 1954 vor der steten Wiederkehr „einer Welt bösartiger Regression“. Seine Worte waren auch der Auftakt der großen Konzertnacht der Ars Electronica 2025 in der Gleishalle der Postcity.

Porträt von Johannes Sonnberger
Johannes Sonnberger
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
