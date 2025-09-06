Opel bringt Elektro-Corsa unter 25.000 Euro

Weil der Hochlauf der Elektromobilität nicht so schnell vorangeht wie erwartet. In Deutschland liegt der E-Anteil inzwischen bei fast 20 Prozent – eine positive Entwicklung. Aber in Südeuropa beispielsweise ist die Nachfrage deutlich geringer, und auch die Ladeinfrastruktur wächst dort langsamer. Es zeigt sich, dass viele Kunden mehr Zeit brauchen, um umzusteigen. Deshalb halten wir am klaren Bekenntnis zur Elektromobilität fest, bleiben aber flexibel mit unserer Multi-Energy-Strategie, bieten bis auf weiteres also auch noch Verbrenner und Hybride an.