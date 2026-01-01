Skifahrer (7) von herrenloser Rodel getroffen

Die Ermittlungen, wie es zum Unfall kommen konnten, laufen: Am Mittwoch war gegen 12.30 Uhr ein siebenjähriger Bub aus Deutschland mit seinen Skiern auf der Ostabfahrt der Hochwurzen unterwegs. Auf einmal löste sich aus noch unbekannten Gründen eine Holzrodel oberhalb der Skipiste und raste Richtung Tal.