Skifahrer (7) von herrenloser Rodel getroffen

Von einer herrenlosen Rodel wurde am Silvestertag ein siebenjähriger Skifahrer (7) auf der Ostabfahrt der Hochwurzen erwischt und schwer verletzt.
Die Ermittlungen, wie es zum Unfall kommen konnten, laufen: Am Mittwoch war gegen 12.30 Uhr ein siebenjähriger Bub aus Deutschland mit seinen Skiern auf der Ostabfahrt der Hochwurzen unterwegs. Auf einmal löste sich aus noch unbekannten Gründen eine Holzrodel oberhalb der Skipiste und raste Richtung Tal.
Im Zuge dessen touchierte die Rodel mit dem Bub, der zu Sturz kam und sich schwer verletzte. Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt, danach brachte ihn der Rettungshubschrauber C 14 zum Krankenhaus nach Linz.
