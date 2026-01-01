Vermisste Wanderin (27) in Silvesternacht geborgen

Bergretter fanden Vermisste

Gegen 5.20 Uhr dann die erlösende Meldung: Die Frau wurde von der Bergrettung schwer verletzt in der Kranebitter Klamm aufgefunden und vor Ort noch versorgt. Gegen 8.10 Uhr wurde sie mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die Frau war abgestürzt.