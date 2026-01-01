Stahlhandel: Warum vor Gericht neue Funken fliegen

An mittlerweile drei Verhandlungstagen haben mehr als 30 Zeugen ausgesagt: aktive und ehemalige Mitarbeiter, aber auch ehemalige Kunden von European Staal. Vor allem Letztere zeichnen ein bemerkenswertes Bild. Kunden mit Geschäftsbeziehungen in die USA machten vor Gericht deutlich, dass sie nicht abgeworben wurden. Vielmehr hätten sie eigenständig gehandelt – aus Sorge um ihre eigenen internationalen Geschäftsbeziehungen nach der Verhängung von US-Sanktionen gegen den Stahlhändler und jenen Konzern, zu dem er gehört.