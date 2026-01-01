Russe Sokhiev dirigiert das Neujahrskonzert 2027

Wie die „Krone“ bereits im Oktober vermutete, suchen sich die Wiener Philharmoniker für das Neujahrskonzert 2027 einen ihrer „Lieblinge“: Der Russe Tugan Sokhiev steht in einem Jahr am Pult des Klassikspektakels.
Sokhiev (47) war 2009 beim Konzert in Seoul für den erkrankten Zubin Mehta eingesprungen. Seither sind Maestro und Orchester innig verbunden – und der Russe wurde in den erlesenen Kreis der Abonnement-Dirigenten aufgenommen. Zuletzt überzeugte er beim Sommernachtskonzert in Schönbrunn die Massen.
„Tugan Sokhiev ist seit 2009 ein enger musikalischer und persönlicher Freund unseres Orchesters“, so Philharmoniker-Chef Daniel Froschauer in der offiziellen Verlautbarung (siehe unten).
Auch in Salzburg war der russische Dirigent mehrfach zu Gast – wo er auch, im Gegensatz zu manch Landsmann – deutliche Worte zu Putins Krieg gegen die Ukraine fand.
Klare Stellung zum Ukraine-Krieg
Im März 2022 legte Sokhiev zudem nach dem russischen Überfall auf die Ukraine seinen Chefdirigentenposten beim Bolschoi-Theater sowie seinen Posten als Musikdirektor des Nationalorchesters am Opernhaus Capitole in Toulouse nieder.
Da er zu der „untragbaren Wahl“ zwischen russischen und französischen Musikern genötigt worden sei, habe er sich entschieden, beide musikalische Leitungen aufzugeben. In seiner Erklärung benannte er den Krieg nicht konkret, sondern sprach von „aktuellen Ereignissen“. Bewaffnete Konflikte habe er nie unterstützt. Als Musiker könne er niemals „für etwas anderes als den Frieden auf unserem Planeten sprechen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.