Kreml rühmt russische Prothesen-Innovationen

Wie viele Soldaten bisher getötet und verwundet wurden, oder noch genauer: im Krieg Gliedmaßen verloren, ist ein vom Kreml gut gehütetes Geheimnis. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte 2024, dass etwa 700.000 russische Truppen aktiv in der Ukraine kämpfen. Schätzungen der BBC und der russischen Plattform Mediazona zufolge wurden seit Invasionsbeginn im Februar 2022 fast 125.000 russische Soldaten getötet. Zu Verwundeten gibt es keine genauen Zahlen, es dürften aber mehrere Hunderttausend sein.