„Dank“ Ukraine-Krieg

Kreml rühmt russische Prothesen-Innovationen

Ukraine-Krieg
05.09.2025 13:11
Russlands Präsident Wladimir Putin beim Besuch eines Prothesen- und Rehazentrums für verwundete ...
Russlands Präsident Wladimir Putin beim Besuch eines Prothesen- und Rehazentrums für verwundete Soldaten in Moskau(Bild: AFP/POOL/Gavriil Grigorov)

Mit unfassbar zynischen Worten hat die stellvertretende russische Verteidigungsministerin auf sich aufmerksam gemacht: Anna Ziwiljowa rühmte die Vorreiterrolle, die Russland bei der Entwicklung von Prothesen einnehme – dank verwundeten Soldaten, die aus der Ukraine heimkehren ...

Veteranen, die vom Schlachtfeld zurückkehrten, seien eine „treibende Kraft“ bei der Entwicklung von Gliedmaßenprothesen, erklärte Vize-Verteidigungsministerin Ziwiljowa am Donnerstag. „Wir sind derzeit wahrscheinlich führend auf diesem Gebiet“, brüstete sich beim Östlichen Wirtschaftsforum im russischen Wladiwostok.

„Haben Spitzenniveau ermöglicht“
„Diejenigen, die an der speziellen Militäroperation teilnehmen, haben es uns ermöglicht, ein Spitzenniveau zu erreichen, wodurch wir vielen Ländern voraus sind“, sagte sie weiter und verwendete dabei den vom Kreml verwendeten Propagandabegriff für den Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Deutlicher Anstieg an Bedarf für Prothesen
Offiziellen Zahlen zufolge wurden vergangenes Jahr in Russland 60.000 Gliedmaßenprothesen mehr als noch 2021 – vor Beginn des Ukraine-Kriegs – ausgegeben. Das entspricht einem Anstieg von 65 Prozent.

Wie viele Soldaten bisher getötet und verwundet wurden, oder noch genauer: im Krieg Gliedmaßen verloren, ist ein vom Kreml gut gehütetes Geheimnis. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte 2024, dass etwa 700.000 russische Truppen aktiv in der Ukraine kämpfen. Schätzungen der BBC und der russischen Plattform Mediazona zufolge wurden seit Invasionsbeginn im Februar 2022 fast 125.000 russische Soldaten getötet. Zu Verwundeten gibt es keine genauen Zahlen, es dürften aber mehrere Hunderttausend sein.

Putins Nichte mit steiler Karriere
Die 53 Jahre alte Anna Ziwiljowa, Mädchenname Putina, ist laut Recherchen russischer Medien eine Nichte zweiten Grades von Putin. Sie hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt. 2023 wurde sie vom Kremlchef zur Vorsitzenden des Staatsfonds für die Veteranen des Ukraine-Kriegs ernannt. Ein Jahr später übernahm sie das Amt der stellvertretenden Verteidigungsministerin.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
