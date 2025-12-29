ÖSV wieder Nummer 1: „Einmal Gigl, einmal Gogl“

Marco Schwarz und Julia Scheib deckten mit den Coups am letzten Ski-Wochenende des Jahres 2025 so manche Großbaustelle zu. Das Gröden-Debakel der Abfahrer etwa schien am Semmering bereits wie Schnee von gestern. „Wir müssen natürlich schauen, dass der Nachwuchs nachrückt, das wissen wir“, sagte Stadlober im Zielraum des Zauberbergs. Gleichzeitig wies sie auf Hoffnungsschimmer hin. Nina Astner (25) konnte als Riesentorlauf-Zwölfte ebenso wie Natalie Falch (21) als Slalom-13. aufzeigen.