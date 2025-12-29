So geht es nach Selenskyj-Trump-Treffen weiter

Beratungen in Paris

Mehrere Ukraine-Unterstützerstaaten wollen sich nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nun Anfang Jänner in Paris beraten. „Wir versammeln die Länder der Koalition der Willigen (...), um die konkrete Beteiligung jedes einzelnen festzulegen“, schrieb Macron am Montag im Onlinedienst X. Er und weitere europäische Spitzenpolitiker hatten am Sonntag mit Selenskyj und Trump telefoniert. Zur Koalition der Willigen aus Ländern, die über Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand mit Russland diskutieren, zählen gut 30 überwiegend europäische Staaten.