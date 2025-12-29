Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NFL

Indianapolis Colts verlieren bei Raimann-Comeback

US-Sport
29.12.2025 06:13
Bernhard Raimann
Bernhard Raimann(Bild: GEPA)

Am Sonntag setzte es in der NFL für die Indianapolis Colts mit dem wiedergenesenen Bernhard Raimann ein Heim-17:23 gegen die Jacksonville Jaguars.

0 Kommentare

Das Verpassen der Play-offs war schon einen Tag zuvor festgestanden. Durch den 20:16-Sieg der Houston Texans bei den Los Angeles Chargers lösten die Texaner am Samstag das Play-off-Ticket.

Lesen Sie auch:
Bernhard Raimann
Durch Houston-Sieg:
Raimann verpasst mit Colts NFL-Play-off
28.12.2025

Mit einer Saisonbilanz von acht Siegen in 15 Partien war die Chance auf eine Play-off-Teilnahme vor den letzten beiden Spieltagen für Raimann und Co. ohnehin nur mehr theoretischer Natur gewesen. Nun setzte es vor der letzten Partie eine weitere Niederlage. Der Wiener Tackle gab in seinem Team nach überstandener Ellbogenverletzung ein Comeback.

Baltimore wahrt Play-off-Chance
Die Chance auf die Play-off-Teilnahme wahrte Baltimore. Angeführt von Running Back Derrick Henry gewannen die Ravens bei den Green Bay Packers 41:24. Henry erlief vier Touchdowns, so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere in einem Spiel. Beide Teams traten ohne ihre etatmäßigen Quarterbacks an. Bei Baltimore fehlte Lamar Jackson mit einer Rückenverletzung, er wurde durch Tyler Huntley ersetzt. Bei den Packers fiel Jordan Love mit einer Gehirnerschütterung aus, seinen Platz übernahm Malik Willis. Willis warf nicht nur einen Touchdown-Pass, sondern lief auch zweimal selbst in die Endzone.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Indianapolis Colts
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
162.857 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
120.785 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
89.414 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr US-Sport
NBA
Überragender Barnes führt Toronto Raptors zum Sieg
NFL
Indianapolis Colts verlieren bei Raimann-Comeback
Durch Houston-Sieg:
Raimann verpasst mit Colts NFL-Play-off
Raptors verlieren
Der Rücken! Jakob Pöltls Leidenszeit geht weiter
Vor Augen von Swift
Aus nach Seuchensaison? Kelce lässt Zukunft offen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf