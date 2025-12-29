Indianapolis Colts verlieren bei Raimann-Comeback

Baltimore wahrt Play-off-Chance

Die Chance auf die Play-off-Teilnahme wahrte Baltimore. Angeführt von Running Back Derrick Henry gewannen die Ravens bei den Green Bay Packers 41:24. Henry erlief vier Touchdowns, so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere in einem Spiel. Beide Teams traten ohne ihre etatmäßigen Quarterbacks an. Bei Baltimore fehlte Lamar Jackson mit einer Rückenverletzung, er wurde durch Tyler Huntley ersetzt. Bei den Packers fiel Jordan Love mit einer Gehirnerschütterung aus, seinen Platz übernahm Malik Willis. Willis warf nicht nur einen Touchdown-Pass, sondern lief auch zweimal selbst in die Endzone.