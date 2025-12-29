Indianapolis Colts verlieren bei Raimann-Comeback

Am Sonntag setzte es in der NFL für die Indianapolis Colts mit dem wiedergenesenen Bernhard Raimann ein Heim-17:23 gegen die Jacksonville Jaguars.
Das Verpassen der Play-offs war schon einen Tag zuvor festgestanden. Durch den 20:16-Sieg der Houston Texans bei den Los Angeles Chargers lösten die Texaner am Samstag das Play-off-Ticket.
Mit einer Saisonbilanz von acht Siegen in 15 Partien war die Chance auf eine Play-off-Teilnahme vor den letzten beiden Spieltagen für Raimann und Co. ohnehin nur mehr theoretischer Natur gewesen. Nun setzte es vor der letzten Partie eine weitere Niederlage. Der Wiener Tackle gab in seinem Team nach überstandener Ellbogenverletzung ein Comeback.
Baltimore wahrt Play-off-Chance
Die Chance auf die Play-off-Teilnahme wahrte Baltimore. Angeführt von Running Back Derrick Henry gewannen die Ravens bei den Green Bay Packers 41:24. Henry erlief vier Touchdowns, so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere in einem Spiel. Beide Teams traten ohne ihre etatmäßigen Quarterbacks an. Bei Baltimore fehlte Lamar Jackson mit einer Rückenverletzung, er wurde durch Tyler Huntley ersetzt. Bei den Packers fiel Jordan Love mit einer Gehirnerschütterung aus, seinen Platz übernahm Malik Willis. Willis warf nicht nur einen Touchdown-Pass, sondern lief auch zweimal selbst in die Endzone.
