Steirische Regierung streicht Empfang für Medien

Es war schon Tradition: Zu Beginn eines neuen Jahres lud die Landesregierung steirische Medienvertreter zu einem Empfang in die Grazer Burg. Damit macht die FPÖ-ÖVP-Koalition nun Schluss.
Im Vorjahr gab’s noch ein gemeinsames Foto von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seiner Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) mit umgedrehtem Hufeisen als Glücksbringer, 2026 werden die Fotografen um dieses Bild umfallen: Der traditionelle Neujahrsempfang des Landes für die Medien- und Kommunikationsbranche, üblicherweise Anfang Jänner in der Grazer Burg, findet nicht statt.
Dem Vernehmen nach auf Betreiben von Kunasek, der mit der Flut an (teuren) Empfängen keine rechte Freud’ hat. An einem Ersatztermin wird noch gefeilt, man möchte das Zusammentreffen aber anders, „lockerer“ gestalten: Geplant ist nun ein sommerlicher Empfang in der Orangerie im Grazer Burggarten.
In der Medienbranche wurde der Empfang stets als Gratwanderung empfunden: Zum einen machte es keinen schlanken Fuß, sich von der Landesregierung einladen zu lassen. Zum anderen war es aber eine hervorragende Gelegenheit, um von den Entscheidungsträgern wichtige Informationen in lockerer Atmosphäre zu erhalten.
