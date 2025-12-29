Steirische Regierung streicht Empfang für Medien

In der Medienbranche wurde der Empfang stets als Gratwanderung empfunden: Zum einen machte es keinen schlanken Fuß, sich von der Landesregierung einladen zu lassen. Zum anderen war es aber eine hervorragende Gelegenheit, um von den Entscheidungsträgern wichtige Informationen in lockerer Atmosphäre zu erhalten.