Entgleist: Zugunglück fordert viele Tote in Mexiko

Ein schweres Zugunglück hat den Süden Mexikos erschüttert: Im Bundesstaat Oaxaca ist ein mit Hunderten Menschen besetzter Zug entgleist. Mindestens 13 Personen kamen dabei ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Behörden sprechen von dramatischen Szenen am Unfallort – und von mehreren Menschen, die um ihr Leben kämpfen.