Schock in Oaxaca
Entgleist: Zugunglück fordert viele Tote in Mexiko
Ein schweres Zugunglück hat den Süden Mexikos erschüttert: Im Bundesstaat Oaxaca ist ein mit Hunderten Menschen besetzter Zug entgleist. Mindestens 13 Personen kamen dabei ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Behörden sprechen von dramatischen Szenen am Unfallort – und von mehreren Menschen, die um ihr Leben kämpfen.
Wie mexikanische Behörden am Sonntag (Ortszeit) mitteilten, befanden sich insgesamt 250 Personen an Bord des Zuges, darunter neun Besatzungsmitglieder und 241 Passagiere. Nach offiziellen Angaben galten 193 der Insassen als außer Gefahr. Gleichzeitig wurden 98 Verletzte gemeldet, von denen 36 medizinisch versorgt werden mussten.
Weitere Passagiere in kritischem Zustand
Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte auf der Plattform X, dass sich fünf der Verletzten in kritischem Zustand befinden. Die Entgleisung ereignete sich laut Behörden zwischen den Städten Chivela und Nizanda im südlichen Bundesstaat Oaxaca.
Ermittlungen aufgenommen
Die Ursache des Unglücks ist bislang unklar. Das Büro der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Generalstaatsanwältin Ernestina Godoy Ramos bestätigte in sozialen Medien, dass eine Untersuchung zu den Umständen des Zugunglücks eingeleitet wurde.
