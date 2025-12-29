Vorteilswelt
Endlich Aufschwung?

2026 wird zum Schicksalsjahr für unsere Wirtschaft

Steiermark
29.12.2025 06:00
Kein euphorischer Blick auf 2026: Industrie-Präsident Kurt Maier, Kreditschützer René Jonke, ...
Kein euphorischer Blick auf 2026: Industrie-Präsident Kurt Maier, Kreditschützer René Jonke, Raiffeisenlandesbank-Chef Martin Schaller, Kreditschützer Franz Blantz und Landesrat Willibald Ehrenhöfer. (von links).(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz (4), IV Stmk/Kanizaj Stock A.)

Nach drei Jahren Wirtschaftsflaute soll das Jahr 2026 endlich einen (zarten) Aufschwung bringen. Doch nicht alle teilen diese Zuversicht, wie ein Rundruf unter steirischen Kreditschützern, Politik-, Industrie- und Bankenvertreten zeigt. An die Landesregierung gibt es eine klare Mahnung.

Das Glas kann man auch halbvoll sehen: Für die insolvente Heidenbauer-Gruppe aus Bruck an der Mur mit 140 Mitarbeitern zeichnet sich auf eine Auffanggesellschaft ab. Siemens Energy eröffnete einen neuen Standort bei Weiz, Siemens Mobility investiert groß in Fürstenfeld. Und das Magna-Werk in Graz zog einige Aufträge chinesischer Autobauer an Land.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
