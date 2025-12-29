2026 wird zum Schicksalsjahr für unsere Wirtschaft

Das Glas kann man auch halbvoll sehen: Für die insolvente Heidenbauer-Gruppe aus Bruck an der Mur mit 140 Mitarbeitern zeichnet sich auf eine Auffanggesellschaft ab. Siemens Energy eröffnete einen neuen Standort bei Weiz, Siemens Mobility investiert groß in Fürstenfeld. Und das Magna-Werk in Graz zog einige Aufträge chinesischer Autobauer an Land.