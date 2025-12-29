2026 wird zum Schicksalsjahr für unsere Wirtschaft

Horror-Feuer in Altersheim: 16 Tote
Nach drei Jahren Wirtschaftsflaute soll das Jahr 2026 endlich einen (zarten) Aufschwung bringen. Doch nicht alle teilen diese Zuversicht, wie ein Rundruf unter steirischen Kreditschützern, Politik-, Industrie- und Bankenvertreten zeigt. An die Landesregierung gibt es eine klare Mahnung.
Das Glas kann man auch halbvoll sehen: Für die insolvente Heidenbauer-Gruppe aus Bruck an der Mur mit 140 Mitarbeitern zeichnet sich auf eine Auffanggesellschaft ab. Siemens Energy eröffnete einen neuen Standort bei Weiz, Siemens Mobility investiert groß in Fürstenfeld. Und das Magna-Werk in Graz zog einige Aufträge chinesischer Autobauer an Land.
