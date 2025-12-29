Passanten erschrocken über „Leiche im Inn“

Der Notburgasteg bei Rotholz war bei schönem Winterwetter gut von Fußgängern und sogar einzelnen Radfahrern frequentiert. Jemand bemerkte dann die eigenartigen Umrisse am Grund des Inns, nur fünf Meter flussabwärts von der Brücke entfernt. „Auch die Polizei konnte das Ganze nicht so recht deuten und daher wurden wir alarmiert“, schildert Lukas Fankhauser, Obmann der Wasserrettung Schwaz. Die Kollegen aus Reith im Alpbachtal und Kramsack rückten ebenfalls an.