Einsatz in Tirol

Passanten erschrocken über „Leiche im Inn“

Tirol
29.12.2025 07:00

Alarm am Inn in Tirol: Von der Rad- und Fußgängerbrücke bei Rotholz (Gemeinde Buch) sahen Personen am Sonntag schwarz-türkise Umrisse, die man ohne viel Fantasie als versenkte Leiche deuten hätte können. Polizei und drei Wasserrettungen rückten an ...

Der Notburgasteg bei Rotholz war bei schönem Winterwetter gut von Fußgängern und sogar einzelnen Radfahrern frequentiert. Jemand bemerkte dann die eigenartigen Umrisse am Grund des Inns, nur fünf Meter flussabwärts von der Brücke entfernt. „Auch die Polizei konnte das Ganze nicht so recht deuten und daher wurden wir alarmiert“, schildert Lukas Fankhauser, Obmann der Wasserrettung Schwaz. Die Kollegen aus Reith im Alpbachtal und Kramsack rückten ebenfalls an.

Die Notburgasteg bei Rotholz, von dort erfolgte die erste Sichtung.
Die Notburgasteg bei Rotholz, von dort erfolgte die erste Sichtung.(Bild: ZOOM Tirol)
Wasserretter Fankhauser beim Abseilen, rechts am Grund des Inns ist der türkise Gegenstand zu ...
Wasserretter Fankhauser beim Abseilen, rechts am Grund des Inns ist der türkise Gegenstand zu erkennen.(Bild: ZOOM Tirol)

Abseilen von der Brücke als schnellster Weg
Der einfachste Weg, um dem Fall sprichwörtlich auf den Grund zu gehen, war das Abseilen von der Brücke. Fankhauser selbst übernahm dies – mit mulmigem Gefühl? „Eigentlich nicht, ich bin seit 25 Jahren bei der Wasserrettung, und gerade am Inn sind wir leider immer wieder mit Toten konfrontiert.“ 

Der türkise Müllsack und der dunkle Stein bildeten einen makabren Anblick, der auf Schlimmeres ...
Der türkise Müllsack und der dunkle Stein bildeten einen makabren Anblick, der auf Schlimmeres schließen ließ.(Bild: ZOOM Tirol)

Nach wenigen Minuten erreichte der Wasserretter die betreffende Stelle, griff nach unten – und hatte einen türkisen Müllsack in der Hand! Dieser dürfte im Gewässer entsorgt worden sein, ein Inhalt war nicht (mehr) festzustellen. Allerdings war der Sack verschnürt.

Lesen Sie auch:
Löscharbeiten dauern
Nordkette: Bub (12) löst Brand mit Pyrotechnik aus
28.12.2025

In Kombination mit dem dunklen Stein hatte er durchaus für die Umrisse eines umwickelten Körpers gehalten werden können.

Der Müllsack wurde von der Polizei entsorgt, der ungewöhnliche Einsatz hatte damit ein rasches Ende.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
