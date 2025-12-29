Es geht aufwärts vor Olympia!

Eine Winterlandschaft wie aus dem Bilderbuch, singende Fans und endlich wieder ein österreichisches Skiteam mit vielen Erfolgsgeschichten. Das „Krone“-Haus am Semmering platzte am Wochenende aus allen Nähten. Einstige Skigrößen, Politiker und Adabeisbejubelten die Siege von Julia Scheib beim Heim-Riesentorlauf und Marco Schwarz in Livigno – es geht aufwärts im Wintersportlager.
Während in der letzten Saison die Lage vor der WM in Saalbach mehr als angespannt war, zeigt die Formkurve heuer vor den Spielen in Italien konstant nach oben. Die erfreuliche Zwischenbilanz: Bereits jetzt haben die Ski-Asse mehr Siege als in der gesamten vergangenen Saison auf dem Konto!
Die Skination darf stolz sein. Das Selbstvertrauen ist zurück, Kritik mehr oder weniger verstummt, Optimismus hat negative Einflüsse verdrängt. „Diese Erfolge gehören bei Olympia bestätigt“, hofft ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher, „es tut sich einiges!“
Sensationelle Inszenierung am Semmering
Eine Olympia-Medaille hätten sich auch die Weltcup-Macher am Semmering verdient. Das Organisationsteam rund um Veranstalter-Guru Franz Steiner zauberte in drei Monaten eine sensationelle Inszenierung mit perfekter Piste, Tribünen, VIP-Bereichen und buntem Rahmenprogramm aus dem Hut. Dennoch bleibt der Semmering nur im Zweijahresrhythmus im Kalender. Weil selbst 400 freiwillige Helfer bei diesen Strapazen jedes Jahr über Weihnachten an ihre Grenzen stoßen würden.
