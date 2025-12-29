Vorteilswelt
NBA

Überragender Barnes führt Toronto Raptors zum Sieg

US-Sport
29.12.2025 07:31
Scottie Barnes (l.)
Scottie Barnes (l.)(Bild: AFP/COLE BURSTON)

Scottie Barnes hat die Toronto Raptors am Sonntag mit einem Triple-Double zu einem 141:127 n.V. gegen die Golden State Warriors geführt.

Der in Abwesenheit des verletzten Jakob Pöltl als Center aufgebotene 24-Jährige verbuchte 23 Punkte, egalisierte mit 25 Rebounds einen Klub-Rekord und verteilte zehn Assists. Topscorer war Immanuel Quickley mit 27 Zählern. Für die Kalifornier reichten 39 Punkte von Stephen Curry nicht.

Jakob Pöltl
Jakob Pöltl(Bild: APA/ERNST WEISS)

In der regulären Spielzeit waren die Kanadier bei noch 1:43 Minuten auf der Uhr 113:120 zurückgelegen. Beim Stand von 122:122 ging es in die Verlängerung, die Toronto deutlich mit 19:5 für sich entschied. Bereits am Montag treffen die Raptors im zweiten von fünf Heimspielen hintereinander auf Orlando Magic. Die Partie ist ein direktes Duell um Platz vier in der Eastern Conference.

Oklahoma City zurück auf Siegerstraße
Mit einem 129:104 gegen die Philadelphia 76ers ist Oklahoma City Thunder nach den jüngsten zwei Niederlagen gegen die San Antonio Spurs auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Chet Holmgren zeichnete für 29 Punkte des Titelverteidigers verantwortlich, der die Liga mit einer 27:5-Bilanz anführt. Kawhi Leonard erreichte beim 112:99 der LA Clippers gegen die Detroit Pistons mit 55 Zählern eine Karriere-Bestleistung. Die Los Angeles Lakers gewannen nach zuletzt drei Pleiten gegen die Sacramento Kings mit 125:101. Luka Doncic und LeBron James sorgten für 34 bzw. 24 Punkte.

