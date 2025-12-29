Überragender Barnes führt Toronto Raptors zum Sieg

In der regulären Spielzeit waren die Kanadier bei noch 1:43 Minuten auf der Uhr 113:120 zurückgelegen. Beim Stand von 122:122 ging es in die Verlängerung, die Toronto deutlich mit 19:5 für sich entschied. Bereits am Montag treffen die Raptors im zweiten von fünf Heimspielen hintereinander auf Orlando Magic. Die Partie ist ein direktes Duell um Platz vier in der Eastern Conference.