Ein Fall für zwei! Das ist Rapids neuer Trainer

Der neue Trainer müsse Deutsch sprechen, die Liga kennen, wissen, wie Rapid tickt ... Tipps, Ratschläge, Expertenmeinungen – viel wurde in den letzten Wochen in Hütteldorf über das Anforderungsprofil diskutiert, noch vor Silvester soll grüner Rauch aufsteigen. Laut „Krone“-Infos ist nur noch ein Duo im Rennen. Sportchef Markus Katzer schlägt einen völlig neuen, innovativen, für viele überraschenden Weg ein. Erstmals wird ein Skandinavier Grün-Weiß dirigieren! Die „Krone“ stellt die beiden Trainerkandidaten vor: