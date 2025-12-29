Ein Fall für zwei! Das ist Rapids neuer Trainer

Noch vor Silvester wird in Hütteldorf grüner Rauch aufsteigen, die Trainerfrage geklärt sein: Der 36-jährige Däne Johannes Thorup ist der Favorit auf die Stöger-Nachfolge bei Rapid. Aber noch ist ein zweiter Coach bei Grün-Weiß im Rennen. Beide sind spannend, stehen für einen neuen Weg. Die „Krone“ stellt beide Kandidaten vor.
Der neue Trainer müsse Deutsch sprechen, die Liga kennen, wissen, wie Rapid tickt ... Tipps, Ratschläge, Expertenmeinungen – viel wurde in den letzten Wochen in Hütteldorf über das Anforderungsprofil diskutiert, noch vor Silvester soll grüner Rauch aufsteigen. Laut „Krone“-Infos ist nur noch ein Duo im Rennen. Sportchef Markus Katzer schlägt einen völlig neuen, innovativen, für viele überraschenden Weg ein. Erstmals wird ein Skandinavier Grün-Weiß dirigieren! Die „Krone“ stellt die beiden Trainerkandidaten vor:
